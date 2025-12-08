У Тернополі провели відкритий чемпіонат з бойового мистецтва «Комбат Самозахист ІСО» в пам’ять про загиблих на війні поліцейських.



Турнір став не лише важливою спортивною подією, а й символом збереження пам’яті про тих, хто став на захист України. Змагання відбулися в День Збройних Сил України, що додало їм особливої ваги та символічного значення.



Захід відбувся за ініціативи Головного управління Нацполіції в Тернопільській області, Управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області та підтримки Громадської організації «Всеукраїнська асоціація бойових мистецтв Комбат самозахист ІСО».



Начальник ГУНП в Тернопільській області Сергій Зюбаненко привітав учасників, побажавши їм успіхів і наголосивши на важливості таких заходів для підтримки духу єдності та патріотизму.



«Комбат самозахист ІСО» – це вид універсальних бойових мистецтв, який поєднує різні техніки та елементи єдиноборств. У турнірі взяли участь понад 150 спортсменів з різних куточків України, серед яких були як дорослі, так і діти. Кожен учасник продемонстрував високий рівень майстерності, витривалості та технічної підготовки.



Чемпіонат із бойового мистецтва «Комбат Самозахист ІСО» вперше відбувся у Тернополі. На заході були присутні родини загиблих Героїв, що стало важливим символом збереження пам’яті про тих, хто віддав своє життя за Україну.



«Дуже важливо проводити такі заходи, де ми згадуємо Героїв, які полягли за нашу незалежність. Таким прикладом ми показуємо, наскільки ми незламний народ, та яка у нас активна сучасна молодь, що бере приклад із наших захисників», — зауважила дружина загиблого бійця бригади «Лють» Антона Білостоцького Світлана.



Шестеро поліцейських увійшли до числа призерів чемпіонату. Серед них троє працівників Головного управління Національної поліції в Тернопільській області та троє співробітників Управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області.



За результатами змагань буде сформована збірна Тернопільської області, яка братиме участь у Чемпіонаті України з бойового мистецтва «Комбат Самозахист ІСО».





Подобається це: Подобається Завантаження…