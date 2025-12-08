Підбили підсумки і визначили рейтинг спроможності громад Тернопільщини за січень-листопад 2025 року, який цього місяця доповнено двома новими показниками:

темп росту надходжень від орендної плати на землю, % до попереднього місяця;

темп росту надходжень від орендної плати на землю, % до відповідного періоду минулого року, повідомляє ОВА.

Усього 39 показників, 7 ключових напрямків:

Фінанси

Економіка та міжнародна співпраця

Освіта і спорт

Цифровізація

ЖКГ

Ветеранська політика та соціальні послуги

Сектор безпеки.

Мета рейтингу:

Визначити сильні й слабкі сторони кожної громади

Зробити розвиток прозорим і вимірюваним

Допомогти громадам отримати адресну підтримку.

5 громад, що очолюють рейтинг:

Підгороднянська

Шумська

Чортківська

Лановецька

Великоберезовицька.

5 громад, що замикають рейтинг із невикористаним потенціалом для покращення своєї діяльності:

Коропецька

Монастириська

Золотопотіцька

Мельнице-Подільська

Залозецька.

Громади, які суттєво покращили свої показники на кількість пунктів:

Скала-Подільська +12

Гримайлівська +9

Васильковецька +8

Вишнівецька та Козлівська +7.

Громади, які помітно погіршили свої показники на кількість пунктів:

Скалатська -11

Збаразька -10

Товстенська -9

Білобожницька -8.

Варто відзначити громади, які стабільно очолюють рейтинг та за весь час його проведення жодного разу не покидали першої десятки:

Борщівська

Великоберезовицька

Тернопільська

Шумська.

Ознайомитись з результатами рейтингової оцінки, переглянути динаміку та профіль громади можна за посиланням: https://surli.cc/hoamjc

