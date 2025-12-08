Рейтинг громад Тернопільщини: топ-5 найкращих та найгірших
Підбили підсумки і визначили рейтинг спроможності громад Тернопільщини за січень-листопад 2025 року, який цього місяця доповнено двома новими показниками:
темп росту надходжень від орендної плати на землю, % до попереднього місяця;
темп росту надходжень від орендної плати на землю, % до відповідного періоду минулого року, повідомляє ОВА.
Усього 39 показників, 7 ключових напрямків:
Фінанси
Економіка та міжнародна співпраця
Освіта і спорт
Цифровізація
ЖКГ
Ветеранська політика та соціальні послуги
Сектор безпеки.
Мета рейтингу:
Визначити сильні й слабкі сторони кожної громади
Зробити розвиток прозорим і вимірюваним
Допомогти громадам отримати адресну підтримку.
5 громад, що очолюють рейтинг:
Підгороднянська
Шумська
Чортківська
Лановецька
Великоберезовицька.
5 громад, що замикають рейтинг із невикористаним потенціалом для покращення своєї діяльності:
Коропецька
Монастириська
Золотопотіцька
Мельнице-Подільська
Залозецька.
Громади, які суттєво покращили свої показники на кількість пунктів:
Скала-Подільська +12
Гримайлівська +9
Васильковецька +8
Вишнівецька та Козлівська +7.
Громади, які помітно погіршили свої показники на кількість пунктів:
Скалатська -11
Збаразька -10
Товстенська -9
Білобожницька -8.
Варто відзначити громади, які стабільно очолюють рейтинг та за весь час його проведення жодного разу не покидали першої десятки:
Борщівська
Великоберезовицька
Тернопільська
Шумська.
Ознайомитись з результатами рейтингової оцінки, переглянути динаміку та профіль громади можна за посиланням: https://surli.cc/hoamjc