Жорстока війна обірвала ще одне молоде життя. На щиті повертається до рідного дому Назарій Хрущ. Захиснику було лише 27 років. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«Скалатська міська рада з глибоким болем повідомляє про загибель жителя села Поплави, воїна Хруща Назарія Сергійовича, 14 травня 1998 року народження.

Назарій – мужній захисник, відданий Військовій присязі на вірність Українському народу, який до останнього подиху виконував свій обов’язок перед народом і Батьківщиною.

Щирі співчуття рідним, близьким, побратимам та усім, хто знав Назарія.

Пам’ять про Героя назавжди житиме у наших серцях», – написали у Скалатській міській раді.

Зустріч загиблого Героя відбудеться завтра, 9 грудня, у центрі м. Скалат о 14:00 годині.

