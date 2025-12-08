Назавжди 27: на щиті повертається Назарій Хрущ із Тернопільщини
Жорстока війна обірвала ще одне молоде життя. На щиті повертається до рідного дому Назарій Хрущ. Захиснику було лише 27 років. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!
«Скалатська міська рада з глибоким болем повідомляє про загибель жителя села Поплави, воїна Хруща Назарія Сергійовича, 14 травня 1998 року народження.
Назарій – мужній захисник, відданий Військовій присязі на вірність Українському народу, який до останнього подиху виконував свій обов’язок перед народом і Батьківщиною.
Щирі співчуття рідним, близьким, побратимам та усім, хто знав Назарія.
Пам’ять про Героя назавжди житиме у наших серцях», – написали у Скалатській міській раді.
Зустріч загиблого Героя відбудеться завтра, 9 грудня, у центрі м. Скалат о 14:00 годині.