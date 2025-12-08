Вифлеємський вогонь Миру принесли в Тернопільську обласну військову адміністрацію представники Тернопільського обласного осередку Пласт.

Це вогник, який мандрує світом уже понад 40 років. Він запалюється в місці народження Христа, а потім передається скаутами по всьому світу. В Україні цю традицію підтримують пластуни.

Вчора вогонь перетнув кордони нашої держави й прибув на Тернопільщину. Він побував на місцях поховань військовослужбовців для того, щоб зігріти, в першу чергу, душі полеглих воїнів та серця їхніх родин, які разом молились за своїх полеглих Героїв.

В’ячеслав Негода висловив надію, що така подія стане традиційною в кожній громаді області. Дуже цінно, що молоде покоління зберігає пам’ять та вшановує тих, хто боровся та бореться за мир в Україні.

В’ячеслав Негода подякував тернопільським пластунам, особливо найменшим – пташатам, за цей вогонь, який несе в собі світло і тепло.

“Про них ми зараз мріємо особливо, їх нам так часто не вистачає, але його багато не буває. Ви показуєте приклад патріотизму, мужності та національної свідомості і молодшим, і старшим поколінням українців. І несете не лише вогонь, а й образ сучасного і майбутнього України” – наголосив начальник Тернопільської ОВА.

Наше спільне завдання – підтримувати ініціативи, які спрямовані на патріотичне виховання молоді.

