Нещасний випадок на будівництві стався вранці 5 грудня. Про загибель чоловіка в поліцію повідомили працівники швидкої допомоги. Лікарі, які прибули на виклик, констатували смерть потерпілого.

Як повідомили у поліції Тернопільщини, нещастя трапилося на території незавершеного будівництва.

“66-річний чоловік на підприємстві працював муляром-штукатуром. Під час проведення робіт він не втримався та впав на асфальтне покриття з висоти близько 3-3,5 метрів. Травми, отримані при падінні, виявилися несумісними із життям”, — розповіли у поліції.

За даним фактом слідчі відкрили провадження відповідно до частини 2 статті 271 (порушення вимог законодавства про охорону праці, якщо воно спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. Триває слідство.

