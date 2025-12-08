На кафедрі міжнародного та європейського права Західноукраїнського національного університету відбулася зустріч у межах заходу «Україна–Африка: пошук нових можливостей», під час якого студенти й викладачі поспілкувалися з Іриною Іващук, Почесним консулом Сенегалу в Україні.

Пані Ірина поділилася досвідом роботи у сфері дипломатії, розповіла про особливості взаємин між Україною та африканськими країнами, окреслила перспективні напрями співпраці в галузях освіти, торгівлі й культурного обміну.

Зустріч відбулася у теплій і змістовній атмосфері. Учасники активно ставили запитання та долучалися до обговорення.

Колектив кафедри міжнародного та європейського права дякує Почесному консулу Сенегалу в м. Тернополі Ірині Іващук та всім, хто долучився до діалогу, адже подібні ініціативи сприяють професійному зростанню та розширюють уявлення про міжнародне партнерство.

Подобається це: Подобається Завантаження…