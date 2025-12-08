Автопригода сталася 6 грудня близько 12:00. На вулиці Бандери водій маршрутного автобуса марки “БАЗ” збив 51-річну тернополянку.

Про це повідомили у поліції Тернопільщини.

“Жінка переходила дорогу на регульованому пішохідному переході. Її бригада швидкої госпіталізувала в травматологічне відділення”, — розповіли в поліції.

Ще одна аварія на пішохідній доріжці трапилася у Тернополі 7 грудня о 18:13 на вулиці Сергія Короля.

“За попередніми даними, водій Nissan Qashqai на нерегульованому пішохідному переході збив місцеву жительку 2008 року народження. Дівчині надали меддопомогу без госпіталізації”, — повідомили у поліції.

У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Причини автопригод встановить слідство.

Подобається це: Подобається Завантаження…