У Тернополі водій маршрутки збив жінку на світлофорі
Автопригода сталася 6 грудня близько 12:00. На вулиці Бандери водій маршрутного автобуса марки “БАЗ” збив 51-річну тернополянку.
Про це повідомили у поліції Тернопільщини.
“Жінка переходила дорогу на регульованому пішохідному переході. Її бригада швидкої госпіталізувала в травматологічне відділення”, — розповіли в поліції.
Ще одна аварія на пішохідній доріжці трапилася у Тернополі 7 грудня о 18:13 на вулиці Сергія Короля.
“За попередніми даними, водій Nissan Qashqai на нерегульованому пішохідному переході збив місцеву жительку 2008 року народження. Дівчині надали меддопомогу без госпіталізації”, — повідомили у поліції.
У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Причини автопригод встановить слідство.