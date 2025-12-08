Поліція розслідує привласнення коштів, виділених на ремонт комунального закладу освіти на Тернопільщині. Про це повідомили у ГУ НП у Тернопільській області.

“5 грудня надійшов рапорт про виявлення нових обставин у кримінальному провадженні щодо можливого привласнення бюджетних коштів”, — йдеться у повідомленні.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ознаками правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 Кримінального кодексу України, слідчі встановили, що чоловік 1980 року народження отримав кошти під приводом виконання ремонтно-будівельних робіт в одному з навчальних закладів Тернопільщини.

“Отримані кошти мали бути використані для проведення ремонтів, проте, згідно зі зібраними матеріалами, зловмисник просто надіслав «фейкові» акти прийому-передачі виконаних ремонтно-будівельних робіт”, — зазначили в поліції.

У результаті комунальний заклад освіти та відділ освіти Великоберезовицької селищної ради зазнали матеріальних збитків на загальну суму 665 197,32 гривні.

Подобається це: Подобається Завантаження…