У Тернополі відзначили кращих жителів громади премією імені Володимира Лучаковського. Нагорода присуджується за вагомий внесок у інноваційний, науковий, суспільний, громадський та культурний розвиток, а також за формування позитивного іміджу міста.

Про це повідомили у Тернопільській міській раді.

Цьогоріч вручили дипломи та грошові премії розміром 30 тис. грн у трьох номінаціях.

«Майбутнє створюється сьогодні» – Наталії Перехрист, переможниці національної премії Global Teacher Prize Ukraine 2025 у номінації «Вчитель інформатики». Наталія поєднує у своїй роботі цифрові технології, методики STEM та освітні інновації. Вона є амбасадоркою EU Code Week від України та організаторкою шкільного Євроклубу Тернопільської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів №23.

«Культурний спадок нації» – Олені Грицай, заступниці директора Галицького фахового коледжу імені В’ячеслава Чорновола, висококваліфікованій педагогині, організаторці мистецьких проєктів та дизайнерці. Серед її досягнень – участь та перемоги у міжнародних конкурсах.

«Інноваційний прорив року» – Марку Лавріну, 2008 року народження, винахіднику, інженеру, розробнику, організатору виробництва безпілотних систем, розробнику системи радіоелектронної боротьби, антидронових рішень, лазерних систем, портативних енергетичних систем та електробайків.

Нагадаємо, премія присуджується щорічно з метою вшанування пам’яті першого українського бургомістра Тернополя Володимира Лучаковського та відзначення жителів громади.

