Хотів купити авто – втратив 150 тисяч: тернопільська поліція розслідує онлайн-шахрайство

В області продовжують надходити повідомлення про шахрайства, пов’язані з онлайн-торгівлею, інформує поліція Тернопільщини. Чергова жертва зловмисників — мешканець одного з міст краю, 1958 року народження. Чоловік постраждав під час спроби придбати в інтернеті автомобіль.

“Невідома особа, діючи шляхом обману, запевнила чоловіка у можливості продажу транспортного засобу та змусила його перерахувати власні кошти на кілька банківських рахунків”, — розповіли правоохоронці.

Потерпілий відправив 150 000 гривень на реквізити. Після отримання коштів шахрай зник, а зв’язок з ним був втрачений

Поліція нагадує: уникайте передоплат за товар, який ви ще не бачили. Перевіряйте продавців та використовуйте лише безпечні методи оплати. У разі підозри на шахрайство негайно звертайтеся до поліції за номером 102.

