У неділю рятувальники загасили пожежі в двох тернопільських багатоповерхівках. На жаль, загинула жінка.

Про це повідомили у ГУ ДСНС у Тернопільській області.

О 17:05 виникла пожежа на проспекті Злуки. Загоряння сталося у квартирі на 8-му поверсі дев’ятиповерхового багатоквартирного житлового будинку.

Площа пожежі становила 15 м кв. Вогонь знищив речі домашнього вжитку. На місці події виявили тіло 83-річної власниці квартири без ознак життя.

Пізно ввечері, о 22:26, на вулиці Фабричній виникла пожежа в одній із квартир п’ятиповерхового житлового будинку. Площа загоряння становила 15 м кв.

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, не допустивши поширення вогню на сусідні помешкання.

Всього протягом минулих вихідних вогнеборці Тернопільщини ліквідували шість пожеж, врятували чотири будівлі та автомобіль, а також надали допомогу двом важкохворим громадянам.

