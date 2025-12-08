Відключення світла в Україні зросли до 12-16 годин замість 4-8. Відновлення енергосистеми триватиме щонайменше кілька тижнів, прогнозують енергетики. Час та обсяг обмежень можуть змінюватися, тому важливо перевіряти актуальні дані на сторінках обленерго.

У зв’язку з постійними масованими ракетно-дроновими ударами Росії по енергетичній інфраструктурі України пошкоджені низка об’єктів енергосистеми, що призвело до необхідності застосування обмежень споживання електроенергії по всій країні.

В таких умовах енергетики цілодобово працюють над тим, щоб забезпечити споживачів Тернопільської області світлом та максимально стабільною роботою мереж. Про це повідомляє Тернопільська ОВА.

“Просимо жителів області з розумінням ставитися до ситуації та раціонально використовувати електроенергію”, — йжеться у повідомленні.

Нагадаємо, згідно з вказівкою НЕК «Укренерго» станом на 8 грудня в області діятиме Графік погодинних відключень (ГПВ).

Актуальний графік та інформацію про черги відключень за конкретною адресою можна переглянути на офіційному сайті АТ «Тернопільобленерго» у розділі «Графік погодинних відключень» або за посиланням: https://www.toe.com.ua/news/71

Жителів області просять економити електроенергію

Вимикайте освітлення в кімнатах, де ніхто не перебуває. Від’єднуйте зарядні пристрої, техніку в режимі «stand-by» та інші непотрібні споживачі з мережі. За можливості використовуйте енергоощадні лампи та побутові прилади класу А і вище.

Переносьте використання енергоємних приладів (пральна машина, бойлер, духова шафа) на години, коли навантаження в мережі нижче згідно з графіком.

Мінімізуйте використання електрообігрівачів, якщо є альтернативні, безпечні способи обігріву.

За можливості зменшуйте температуру нагріву бойлерів та інших приладів.

Зачиняйте двері між опалюваними й неопалюваними приміщеннями, щоб зменшити втрату тепла та навантаження на електроприлади.

В “Укренерго” розповіли, коли чекати менше відключень світла

Тривалість відключень збільшилась до 12-16 годин в усій країні. Відновлення української енергосистеми потребуватиме тижнів, повідомив голова правління “Укренерго” Віталій Зайченко.

Росіяни здійснили 6 грудня восьму цілеспрямовану атаку на енергосистему України. За словами голови Укренерго, обстріли пошкодили об’єкти генерації та низку підстанцій, що призвело до погіршення графіків електропостачання.

За його словами, ситуація з електропостачанням значно ускладнилася. Якщо раніше в більшості регіонів споживачі залишалися без світла 4-8 годин на добу, то тепер тривалість відключень збільшилась до 12-16 годин.

“Для того, щоби покращити ситуацію, працюють бригади енергетиків, але ситуація досить важка, і єдиним засобом покращення ситуації є вже зміна поведінки наших споживачів”, – наголосив керівник Укренерго.

Нагадаємо, 6 грудня Росія вдарила по об’єктах енергетики восьми областей. Пошкодження зафіксовано у Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.

