У грудні садівники та городники здебільшого відпочивають та планують майбутні роботи на ділянці.

Схеми посадок та список потрібного насіння складають з урахуванням сівозміни. Однак, розсаду деяких рослин варто сіяти вже цього місяця, пише Gazeta.ua.

Зокрема, на розсаду в грудні можна сіяти деякі однорічні та дворічні квіти, що мають особливо тривалий період розвитку. До таких відносять петунію, віолу, вербену, сальвію та лобелію. Якщо взимку їх посіяти, то висадити у ґрунт можна буде вже у травні. Тоді вони зацвітуть значно раніше.

У грудні також висівають на розсаду більшість декоративних багаторічників. Майже всі вони потребують тривалого періоду росту – щонайменше 150 днів.

Саме цього місяця також варто висівати розсаду таких квітів, як астильба, хоста, бегонія, лаванда, гвоздика Шабо, пеларгонія, примула, гібридний дельфініум та карпатський дзвоник. До моменту висадки у відкритий ґрунт вони вже стануть досить міцними кущиками й успішно приживуться на новому місці.

Окрім того, у грудні можна посіяти насіння різних дерев і декоративних кущів, у тому числі хвойних. Тоді насіння матиме більше часу на проростання.

Подобається це: Подобається Завантаження…