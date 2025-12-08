13 грудня Тернопіль, зокрема, «Garden Hall» прийматиме Всеукраїнські змагання з повітряної гімнастики, організовані приватною школою повітряної гімнастики “VenStudio”.

Участь у заході візьмуть понад 100 спортсменів із шести областей України: Тернопільської, Одеської, Чернівецької, Львівської, Рівненської та інших. Розпочнеться захід о 8.30 й триватиме до 18.00.

«Для дітей та тих, хто займається повітряною гімнастикою, участь у змаганнях дуже важлива – це можливість рости, знаходити мотивацію, показати себе і перебороти страхи», – кажуть організатори.

Змагання пройдуть у просторій залі «Garden Hall», де висота для виступів становить 10 метрів, а всі учасники забезпечені страховками.

Повітряна гімнастика – це унікальний вид спорту, який поєднує акробатику та танцювальні елементи на повітряних снарядах: полотні, гамаках, кільцях, петлях і підвісному пілоні. Це не лише красиво і видовищно, а й корисно для розвитку сили, гнучкості та координації.

Особливістю школи «VenStudio» є благодійна безкоштовна робота із людьми з інвалідністю, а також з дітьми та батьками дітей із затримкою розумового розвитку, що робить спорт доступним для кожного. Підтвердженням цього стане вже другий виступ однієї з вихованок цієї категорії.

Всеукраїнські змагання у Тернополі стануть для учасників можливістю проявити свої навички, знайти нових друзів, надихнутися досягненнями інших та відчути справжній командний дух.

А для тих, хто під час заходу закохається в цей вид спорту та мистецтва й захоче спробувати себе в ньому, команда «VenStudio» радо допоможе зробити перший крок. Стать, вік чи рівень фізичної підготовки не мають значення – важлива лише мотивація! Тренувальні зали «VenStudio» працюють у трьох мікрорайонах Тернополя: на Дружбі, у центрі та на масиві Сонячний.

