Магнітні бурі у жовтні: прогноз

Жовтень 2025 року обіцяє бути активним у плані геомагнітної активності. Магнітні бурі впливають на самопочуття людей, особливо тих, хто чутливий до змін магнітного поля Землі.
Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди.
1-2 жовтня – слабка магнітна буря.
5 жовтня – середня магнітна буря.
8-9 жовтня – сильна магнітна буря.
12 жовтня – слабка буря.
15-16 жовтня – середня магнітна буря.
20 жовтня – слабка буря.
23-24 жовтня – сильна магнітна буря.
28 жовтня – середня буря.
31 жовтня – слабка буря.