Магнітні бурі у жовтні: прогноз

Жовтень 2025 року обіцяє бути активним у плані геомагнітної активності. Магнітні бурі впливають на самопочуття людей, особливо тих, хто чутливий до змін магнітного поля Землі.

Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди. 

1-2 жовтня – слабка магнітна буря.

5 жовтня – середня магнітна буря.

8-9 жовтня – сильна магнітна буря.

12 жовтня – слабка буря.

15-16 жовтня – середня магнітна буря.

20 жовтня – слабка буря.

23-24 жовтня – сильна магнітна буря.

28 жовтня – середня буря.

31 жовтня – слабка буря.

