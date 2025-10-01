Молодь Тернополя запрошують стати депутатами Молодіжної міської ради

У Тернополі розпочинається формування складу 8-го скликання Молодіжної міської ради при Тернопільській міській раді. Це – консультативно-дорадчий орган, покликаний представляти інтереси молодого покоління, залучати його до процесу ухвалення рішень та сприяти розвитку молодіжної політики міста.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської міської ради.

Депутатом Молодіжної міської ради може стати громадянин або громадянка України віком від 14 до 35 років. Участь відкрита для членів молодіжних громадських організацій, студентів органів студентського самоврядування закладів вищої та фахової передвищої освіти, а також учнів, які є членами Міського учнівського парламенту «Наснага».

Для представників громадських організацій потрібно подати витяг з держреєстрації (для ГО, що діють у Тернополі не менше року), витяг з протоколу про обрання делегата, резюме та підтвердження проведення щонайменше трьох публічних заходів за останній рік із публікаціями у ЗМІ чи соцмережах. Для студентського та учнівського самоврядування обов’язковими є витяг з протоколу про обрання делегата та резюме.

Прийом документів триватиме з 1 по 31 жовтня 2025 року від 09:00 до 16:00 (обідня перерва з 13:00 до 14:00) за адресою: бул. Т. Шевченка, 1, 1-й поверх, каб. 11.