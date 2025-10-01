Сьогодні: Середа. 01.10.2025

  • search

Молодь Тернополя запрошують стати депутатами Молодіжної міської ради

Прокоментуй!
Молодь Тернополя запрошують стати депутатами Молодіжної міської ради

У Тернополі розпочинається формування складу 8-го скликання Молодіжної міської ради при Тернопільській міській раді. Це – консультативно-дорадчий орган, покликаний представляти інтереси молодого покоління, залучати його до процесу ухвалення рішень та сприяти розвитку молодіжної політики міста.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської міської ради.

Депутатом Молодіжної міської ради може стати громадянин або громадянка України віком від 14 до 35 років. Участь відкрита для членів молодіжних громадських організацій, студентів органів студентського самоврядування закладів вищої та фахової передвищої освіти, а також учнів, які є членами Міського учнівського парламенту «Наснага».

Для представників громадських організацій потрібно подати витяг з держреєстрації (для ГО, що діють у Тернополі не менше року), витяг з протоколу про обрання делегата, резюме та підтвердження проведення щонайменше трьох публічних заходів за останній рік із публікаціями у ЗМІ чи соцмережах. Для студентського та учнівського самоврядування обов’язковими є витяг з протоколу про обрання делегата та резюме.

Прийом документів триватиме з 1 по 31 жовтня 2025 року від 09:00 до 16:00 (обідня перерва з 13:00 до 14:00) за адресою: бул. Т. Шевченка, 1, 1-й поверх, каб. 11.

Автор

журналіст, газета "Наш ДЕНЬ"

Схожі публікації

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Зараз з нами

77 користувачів онлайн

Архіви

Останні публікації

E-MAIL

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Використання матеріалів та новин інтернет-ресурсу газети “Наш день” дозволяється при умові посилання на газету “Наш день”.

Для новинних та інтернет-видань, обов’язковою умовою має бути пряме гіпер-посилання на інтернет-ресурс газети “Наш день” в першому абзаці, відкрите для пошукових систем.