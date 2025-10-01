В Україну повернули учасника банди, яка накачувала тернополян ліками і грабувала

Поширити

З Іспанії екстрадовано учасника злочинної групи, яка грабувала тернополян, підливаючи в напої медичний препарат.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.



Зловмисник був одним з членів злочинної групи, яку викрили поліцейські Тернопільщини ще у листопаді 2021 року. Досудове розслідування щодо п’ятьох підозрюваних уже завершено і скеровано до суду, однак 43-річному фігурантові підозру було оголошено заочно, адже він, переховуючись від слідства, втік за кордон. Нещодавно підозрюваного екстрадували з Іспанії і тепер він нестиме відповідальність за скоєне.

У ході досудового розслідування, яке здійснювалося під процесуальним керівництвом прокуратури області, поліцейські встановили, підозрюваний у складі злочинної групи нападав на людей з метою заволодіння їх майном. Фігуранти знаходили своїх жертв поблизу залізничних та автовокзалів, закладів відпочинку. Увійшовши в довіру, пропонували їм випивку, в яку підмішували медичний препарат, після чого грабували.

Від протиправних дій злочинної групи потерпіли дев’ятеро осіб. Зловмисники викрадали мобільні телефони, готівку та інші цінні речі. У двох потерпілих їм вдалося зняти кошти з банківських карток. За кілька місяців підозрювані злочинним шляхом заробили майже пів мільйона гривень.

Згідно з санкціями статті, яку інкримінують фігурантові – частина 2 ст. 187 Кримінального кодексу України, йому загрожує від семи до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.