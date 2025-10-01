Представники ЗУНУ взяли участь у міжнародній конференції TURBO Conference II

22-25 вересня 2025 року делегація Західноукраїнського національного університету взяла участь у міжнародній конференції TURBO Conference II “Higher education, capacity building and societal crises: international perspectives”, яка відбулася на базі Kozminski University (м. Варшава, Республіка Польща). Захід об’єднав науковців, освітян, експертів та представників академічної спільноти з різних країн світу з метою обговорення викликів, що постають перед системою вищої освіти в умовах глобальних криз, а також пошуку ефективних стратегій її розвитку.

Уляна Коруц, проректорка з наукової роботи ЗУНУ, виступила з доповіддю на тему “Fostering resilience of universities through international collaborations”. У межах виступу було окреслено роль міжнародної співпраці як ключового чинника підвищення інституційної стійкості університетів у періоди нестабільності. Доповідачка акцентувала на важливості участі закладів вищої освіти у міжнародних освітніх проєктах, академічних обмінах та дослідницьких ініціативах, що сприяють адаптації до нових викликів, збереженню якості освітніх послуг та підтримці академічної спільноти. Було презентовано досвід ЗУНУ у реалізації міжнародних проєктів, які забезпечують безперервність освітнього процесу навіть в умовах війни та соціальних потрясінь.

Ірина Гумовська, доцентка кафедри іноземних мов та інформаційно-комунікаційних технологій, долучилася до дискусійної панелі “Education and Innovation for Societal Resilience”. У своєму виступі вона наголосила на критичній ролі освіти у збереженні суспільної єдності, формуванні громадянської свідомості та підтримці психологічного добробуту в умовах соціальних криз. Особливу увагу було зосереджено на резильєнтності студентів-перекладачів – майбутніх фахівців, які працюватимуть у складному світі багатомовної комунікації та міжкультурної взаємодії.

Йшлося про те, що перекладачі не лише передають зміст тексту чи усного мовлення, а й стають посередниками між культурами, забезпечуючи діалог, розуміння та підтримку в часи суспільних викликів. Розвиток резильєнтності у студентів-перекладачів допомагає їм справлятися зі стресом, адаптуватися до непередбачуваних ситуацій, приймати рішення в умовах невизначеності та зберігати професійну ефективність.

Зазначалося, що освіта у поєднанні з інноваційними підходами формує основу для підготовки перекладачів нового покоління, здатних підтримувати комунікацію навіть у кризових обставинах. Така підготовка є важливою не лише для особистісного розвитку студентів, а й для посилення суспільної стійкості загалом.

Оксана Шандрук, директорка Центру соціально-психологічної підтримки та резильєнтності ЗУНУ, презентувала доповідь “Educational and social strategies for Ukraine’s displaced populations”. У виступі було акцентовано на необхідності створення безпечного освітнього середовища для внутрішньо переміщених осіб, що передбачає не лише доступ до знань, а й емоційну підтримку та адаптацію до нових життєвих умов. Було продемонстровано практики ЗУНУ щодо впровадження програм розвитку резильєнтності, зокрема через освітні курси, тренінги, індивідуальні консультації та групову терапію. Доповідачка підкреслила важливість інклюзивного підходу в освітньому процесі, орієнтованого на потреби переміщених осіб.

Юлія Войтишин, начальниця відділу міжнародних зв’язків, представила результати власного наукового дослідження на тему: “Legal Protection of Family Rights of Persons Displaced by War: Ukrainian and International Contexts”. Формат виступу був побудований відповідно до 5Cs framework (Common Ground, Complication, Concern, Course of Action, Contribution), що дозволило чітко структурувати проблематику, окреслити основні виклики та запропонувати шляхи їх вирішення. Отримала цінні коментарі та рекомендації від провідних науковців, що сприятиме удосконаленню моєї наукової роботи. Та взяла участь у засіданні Steering Committee Meeting 8 проєкту TURBO під час якого було розглянуто питання реалізації поточних завдань, а також визначено пріоритети подальшої діяльності та формати залучення партнерських університетів. Було обговорено фінансові, організаційні та академічні аспекти роботи проєкту.

Участь представників Західноукраїнського національного університету в TURBO Conference II стала вагомим внеском у розвиток міжнародного академічного діалогу та підтвердила активну позицію університету у вирішенні актуальних освітніх, соціальних та правових питань в умовах сучасних викликів.