Сьогодні: Середа. 01.10.2025

  • search

У Тернополі в маршрутці травмувалися дві пенсіонерки

Прокоментуй!
У Тернополі в маршрутці травмувалися дві пенсіонерки

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 30 вересня у Тернополі близько 11:30. Двох жінок з переломами та тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

На місці аварії працювала слідчо-оперативна група Тернопільського райуправління поліції. У ході перевірки стало відомо, що водійка автомобіля Volkswagen E-Golf, рухаючись вулицею Торговиця в напрямку Микулинецької, перелаштовуючись з однієї смуги в іншу, створила аварійну ситуацію. 

Як наслідок, водій маршрутного таксі БАЗ А079.03, аби уникнути зіткнення, застосував аварійне гальмування і в результаті цього дві пасажирки – 1950 та 1942 років народження – отримали травми.

У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. За даним фактом триває розслідування відповідно до статті 286 Кримінального кодексу України, повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Автор

журналіст, газета "Наш ДЕНЬ"

Схожі публікації

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Зараз з нами

80 користувачів онлайн

Архіви

Останні публікації

E-MAIL

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Використання матеріалів та новин інтернет-ресурсу газети “Наш день” дозволяється при умові посилання на газету “Наш день”.

Для новинних та інтернет-видань, обов’язковою умовою має бути пряме гіпер-посилання на інтернет-ресурс газети “Наш день” в першому абзаці, відкрите для пошукових систем.