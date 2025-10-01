У Тернополі в маршрутці травмувалися дві пенсіонерки

Поширити

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 30 вересня у Тернополі близько 11:30. Двох жінок з переломами та тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

На місці аварії працювала слідчо-оперативна група Тернопільського райуправління поліції. У ході перевірки стало відомо, що водійка автомобіля Volkswagen E-Golf, рухаючись вулицею Торговиця в напрямку Микулинецької, перелаштовуючись з однієї смуги в іншу, створила аварійну ситуацію.

Як наслідок, водій маршрутного таксі БАЗ А079.03, аби уникнути зіткнення, застосував аварійне гальмування і в результаті цього дві пасажирки – 1950 та 1942 років народження – отримали травми.

У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. За даним фактом триває розслідування відповідно до статті 286 Кримінального кодексу України, повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.