На власному прикладі: тернопільські гвардійці провели відкритий урок школярам

Напередодні Дня захисників і захисниць військовослужбовці нацгвардійці провели відкритий урок у 19-ій тернопільській школі. Військові розповіли школярам про особливості служби, роботу патрулів у місті та завдання з охорони громадського порядку.

«Ми дізналися багато нового про службу в Нацгвардії та зрозуміли, наскільки важливо дотримуватись правил дорожнього руху й поважати інших людей у повсякденному житті», – поділилась враженнями семикласниця класу Вероніка.

Командир відділення тернопільського підрозділу НГУ сержант Марія Ділай під час зустрічі наголосила молоді, що безпека в місті залежить не лише від роботи патрулів, а й від свідомості кожного громадянина.

«Дотримання правил, повага до інших і дисципліна – це запорука спокою у громаді», – зазначила командир відділення тернопільського підрозділу НГУ сержант Марія Ділай.

Також учням нагадали про правила дорожнього руху та безпечне керування сучасними засобами пересування – електросамокатами, гіроскутерами, моноколесами, велосипедами, скутерами.

«Правила дорожнього руху створені, щоб зберегти життя і здоров’я людей. Навіть керуючи велосипедом чи електросамокатом, ви відповідаєте не лише за себе, а й за інших. Часто аварії трапляються саме через легковажність: використання телефону, навушників чи перевищення швидкості. Молодь часто вважає, що керування велосипедом чи електросамокатом – це дрібниця, яка не вимагає особливої уваги, проте саме на таких засобах пересування трапляється найбільше нещасних випадків», – наголосив начальник контрольно-технічного пункту тернопільського підрозділу сержант Нацгвардії Владислав Сокор.

Майор Олеся Тарковська, яка колись закінчувала цю школу поділилася з учнями власним досвідом навчання у Національній академії Національної гвардії України. Тепер вона служить в цьому навчальному закладі. Вона розповіла про особливості підготовки майбутніх офіцерів, умови служби та сучасне забезпечення військовослужбовців. За її словами, навчання в академії поєднує ґрунтовну теоретичну базу з практичними навичками, що дозволяє випускникам бути готовими до виконання завдань у різних умовах. Окремо вона наголосила, що Національна гвардія забезпечує своїх військовослужбовців усім необхідним для служби й розвитку.

«Для мене особливо приємно повертатися у свою рідну школу. Я хочу показати учням приклад того, що служба у Національній гвардії – це не лише відповідальність, а й можливість реалізувати себе, здобути новий досвід і стати частиною великої справи», – поділилася викладачка кафедри соціальної-гуманітарних дисциплін навчально-наукового інституту роботи з персоналом НАНГУ майор Олеся Тарковська.

Такі зустрічі допомагають молоді краще усвідомити роль військових у суспільстві, замислитися над власною відповідальністю та зробити крок до свідомого майбутнього.

Надія НІМЕЦЬ.