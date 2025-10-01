Тернополянка перемогла у міжнародному конкурсі винахідників у Хорватії

Поширити

Молода винахідниця з Тернополя Анастасія Романів здобула золоту нагороду на міжнародній виставці винаходів INOVA-2025, яка проходила у Загребі (Хорватія). Це – одна з найстаріших і найпрестижніших світових виставок, що вже понад 50 років об’єднує тисячі талановитих науковців та інноваторів з різних країн.

Слухачка Тернопільського обласного відділення Малої академії наук України, випускниця школи №10, а нині – студентка Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського, представила власний проєкт «Separata prosthesis», який приніс їй абсолютний успіх і найвищу відзнаку конкурсу.

Розробка Анастасії передбачає створення протезів нового покоління, здатних значно покращити якість життя людей. На відміну від наявних рішень, її проєкт пропонує ефективні та надійні способи керування біонічними протезами, що відкриває перспективи для розвитку сучасної медицини. Про це повідомляє Тернопільська міська рада.

У червні цього року Анастасія посіла дркге місце у фіналі конкурсу бізнес-ідей «FEU BIS-2025» із тим самим проєктом.

На фото Анастасія Романів – справа.