На щиті повертається додому командир відділення Богдан Язловецький з Тернопільщини

Поширити

Tweet

Pin

LinkedIn

Email

Друк

Богдан Язловецький із села Іванчани Збаразької громади мріяв повернутися додому з перемогою. На жаль, війна забирає здоров’я та життя наших захисників. Богдан повертається завтра до рідного села на щиті. Вічна пам’ять та шана Герою!

«Із глибоким сумом повідомляємо, що Збаражчина вчергове втратила земляка, мужнього українського захисника. Під час лікування у госпіталі 29 вересня помер командир зенітного кулеметного відділення кулеметної роти Богдан Язловецький, 1969 р.н.

Щиро співчуваємо рідним та близьким Героя з приводу непоправної втрати. Нехай Господь допомагає пережити це тяжке життєве випробування.

Зустріч траурного кортежу, який буде рухатись через доброводівське перехрестя, відбудеться у Сквері Героїв завтра, 2 жовтня, о 13 годині.

Після спільної молитви колона попрямує до рідного села воїна – до Іванчан. Чин похорону відбудеться наступного дня – у п’ятницю, 3 жовтня, об 11 годині.

Просимо прийти і віддати належну шану Герою, який воював за свободу і незалежність українського народу», – повідомив голова Збаразької громади Роман Полікровський.