У Чорткові відкрили Алею віри та надії з портретами безвісти зниклих захисників

Поширити

Tweet

Pin

LinkedIn

Email

Друк

Сьогодні, 1 жовтня, у величне свято Покрови Пресвятої Богородиці, День захисників і захисниць України, День українського козацтва та День ветерана, у Чорткові біля гімназії №2 відкрили Алею віри та надії. Вона присвячена воїнам із громади, які вважаються безвісти зниклими.

На жаль, таких захисників із Чортківської громади є 60. Проте не всі рідні надали згоду на розміщення світлин, тому наразі на Алеї встановлено 40 банерів із фотографіями Героїв, які або перебувають у полоні, або доля яких досі невідома. Це – батьки, сини, брати, чоловіки, яких удома чекають із надією та вірою.

Відділ ветеранської політики Чортківської міської ради протягом підготовки постійно комунікував із родинами військових, аби врахувати їхні побажання щодо вигляду Алеї та місця її розташування.

Преосвященний владика Дмитро Григорак разом із священниками різних конфесій Чорткова піднесли спільну молитву за щасливе повернення захисників додому, за їхнє здоров’я, силу духу та довгоочікувану перемогу України.

«Це наші живі Герої! Ми повинні просити Господа, щоб настав момент, коли ми їх чисельно всією громадою зустрічатимемо вдома. Ця алея – це не місце пам’яті, а місце героїчного вчинку. І кожен, хто проходитиме повз, має згадати, завдяки кому сьогодні може вчитись, працювати, жити. Ми повинні молитись за живих, за тих, хто вже на небесах, і за Україну. Герої – це ті, кого цінують!» – наголосив міський голова Володимир Шматько.

Ми щиро віримо і з нетерпінням чекаємо того часу, коли кожен воїн, який нині вважається безвісти зниклим, повернеться додому та власноруч зніме свій портрет з Алеї віри та надії. Чортківська громада чекає вдома своїх Героїв!