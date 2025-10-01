У Тернополі відзначили День захисників і захисниць

Поширити

Сьогодні в Українському домі у Тернополі відбулися урочистості, присвячені Дню захисників і захисниць України, Дню Українського козацтва, Дню ветерана та святу Покрови Пресвятої Богородиці.

Під час заходу вшанували пам’ять полеглих Героїв хвилиною мовчання, відбулася спільна молитва за воїнів та Україну, а також вручення нагород військовослужбовцям, ветеранам та представникам Сил безпеки і оборони.

Начальник Тернопільської обласної військової адміністрації В’ячеслав Негода вручив державні нагороди, повідомляє пресслужба ТОВА.

Ордени «За мужність» ІІІ ступеня – старшому солдату Сергієві Дзюбановському та солдату Ігорю Яремішину.

Відзнаку Президента України «За оборону України» – молодшому сержанту Юрію Трохименку.

Медалями «За службу Україні» нагороджені захисники, які пройшли випробування полоном: солдат Євген Аносов, молодший сержант Віталій Заморський, солдат Роман Кіф’як, старший сержант Володимир Мотиця, солдат Микола Плешко.

Також медалями «За службу Україні» відзначені: старший сержант Андрій Бурдаш, молодший сержант Андрій Романюк, солдат Максим Якубенко, підполковник поліції Віталій Ярошенко, лейтенант Сергій Мазаєв, Віталій Лебідь, учасник бойових дій, директор КНП «Зборівська лікарня».

Завершилися урочистості покладанням квітів до пам’ятника Незалежності та Алеї пам’яті «Незламні».