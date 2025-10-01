Судитимуть подружжя тернополян, які привласнили майна на понад 3,8 млн грн – серед жертв інвестори зі США

Судитимуть подружжя тернополян, які заволоділи чужим майном, в тому числі іноземних інвесторів зі США, на понад 3,8 млн грн.

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо директора товариства у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 191 КК України), та його дружині за цією ж статтею й у використанні майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

За даними слідства, тернополянин у 2019-2020 роках створив два товариства з обмеженою відповідальністю спільно з іноземцями зі США та призначив себе директором. Основні фінансові вклади у ці товариства здійснювали іноземні інвестори. Побудувавши житловий будинок у селищі Велика Березовиця поблизу Тернополя, директор товариства привласнив понад 750 тис грн, одержаних від продажу належних юридичній особі квартир. Інвестори ж не отримали жодних коштів від продажу.

Надалі підприємливий тернополянин зайнявся виробництвом паперу, купивши для цього за кошти вже іншого товариства нежитлові приміщення площею 1324,9 кв м та земельну ділянку 0,4280 га у с. Ярчівці Тернопільського району, а також необхідне обладнання. Однак, його справжніми намірами було заволодіння майном фабрики, загальною вартістю понад 3,1 млн грн. Для цього він разом із дружиною під виглядом укладення цивільної угоди незаконно перереєстрували землю та будівлі на спеціально новостворену юридичну особу, а кошти, отримані від реалізації решта майна товариства привласнили.

Дружина підприємця, усвідомлюючи, що вищевказане нерухоме майно одержано внаслідок вчинення нею спільно з чоловіком протиправних дій, уклала договір іпотеки, використавши майно в якості застави під час отримання позики у сумі 700 000 грн, таким чином здійснивши дії щодо його легалізації.

Ухвалами слідчих суддів накладено арешт на майно підозрюваних, орієнтовною вартістю понад 15 млн грн. Приміщення фабрики та обладнання також арештовано й передано в управління АРМА з метою забезпечення збереження.

Завершено досудове розслідування, що здійснювали слідчі ТУ ДБР, розташованого у Львові.