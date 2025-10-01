Тернопіль отримав обладнання, яке пришвидшує підготовку компонентів крові

Тернопільський обласний центр служби крові продовжує оновлювати матеріально-технічну базу завдяки підтримці міжнародних благодійників.

Нещодавно заклад отримав сучасну лабораторну центрифугу від фонду Razom for Ukraine. Обладнання є надзвичайно важливим для якісної підготовки та розділення компонентів крові.

Окрім цього, партнери з організації Blau-Gelbes Kreuz e.V. (Німеччина) передали новий ротор для центрифуги. Він дає можливість одночасно обробляти кілька пробірок із кров’ю, завдяки чому отримання компонентів для переливання стає швидшим та зручнішим.

«Завдяки такому обладнанню ми можемо працювати значно ефективніше та допомагати більшій кількості людей. Ми щиро вдячні нашим благодійникам за постійну підтримку», – зазначають у центрі крові.