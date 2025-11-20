Курсанти, викладачі та психологи Львівського державного університету безпеки життєдіяльності працюють на місці російського удару по Тернополю.

«Курсанти, психологи та викладачі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності прибули на допомогу тернопільським рятувальникам після російського удару по місту. Разом ми працюємо над пришвидшенням аварійно-рятувальних робіт, надаючи необхідну допомогу та підтримку.

На жаль, ворог змушує курсантів здобувати практичний досвід за таких трагічних обставин», – зазначили у навчальному закладі.

