«Шановна Великоберезовицька громадо!

З сумом повідомляємо, що на фронті загинув житель села Мишковичі Великоберезовицької громади Дідух Михайло Євгенович (19.10.1969 р.)

Довший час Михайло Євгенович вважався зниклим безвісти та нещодавно підтвердилась його загибель. Загинув військовослужбовець 28 вересня 2024 року поблизу населеного пункту Селидове Покровського району Донецької області.

У Михайла залишились сестри Леся, Галина, Ольга та Оксана.

Висловлюємо щирі співчуття усім рідним та близьким воїна Михайла Дідуха. Схиляємо голови у скорботі разом з вами. Нехай душа Михайла Євгеновича віднайде вічний спокій у Царстві Божому. Вічна та світла пам’ять Герою!

Зустріч тіла полеглого воїна відбудеться завтра, 20 листопада, об 11:30 при вʼїзді у село Мишковичі.

Про чин похорону повідомимо згодом», – написали у Великоберезовицькій селищній раді.

