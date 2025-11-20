Згідно з вказівкою НЕК “Укренерго” 20 листопада на території Тернопільської області діятиме Графік погодинних відключень (ГПВ).

Про це повідомляє АТ “Тернопільобленерго”.

Переглянути актуальний графік та дізнатися, до якої підчерги належить ваша адреса, можна на офіційному сайті “Тернопільобленерго” у розділі “Графік погодинних відключень” або за посиланням: https://www.toe.com.ua/news/71

“Графік протягом доби може змінюватися. Просимо слідкувати за оновленнями на нашому офіційному сайті”, — зазначили в обленерго.

Також в установі закликали жителів області економити електроенергію.

