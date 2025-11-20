Тернопільська міська рада звертається до представників бізнесу та небайдужих громадян, які готові підтримати постраждалих внаслідок ракетної атаки або долучитися до відновлення зруйнованих закладів освіти, культури та спорту, що постраждали внаслідок ворожих обстрілів 19 листопада.

Для цього відкрито спеціальний рахунок, на який можна переказати кошти:

Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг) м. Тернопіль, вул. Лисенка, 8

ЄДРПОУ: 39483390

Розрахунковий рахунок: UA718201720314251005301089169

Банк: Державна казначейська служба України, м. Київ

Призначення платежу: благодійна допомога постраждалим від російських обстрілів 19.11.2025р.

Зібрані кошти будуть спрямовані на допомогу постраждалим та відбудову пошкоджених об’єктів інфраструктури. Тернопільська міська рада забезпечить звітування про використання коштів за їх цільовим призначенням.

