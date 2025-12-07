З нагоди Міжнародного дня волонтера наказом Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine відзнакою «За сприяння війську» нагороджено медика-волонтера з Тернопільщини – кандидата медичних наук, лікаря-невролога КНП «Микулинецька обласна фізіотерапевтична лікарня реабілітації» Тернопільської обласної ради, представника команди Волонтерський штаб «Українська команда» Тернопільщина та Українського науково-дослідного інституту проблем реабілітації та інтегративної медицини – Андрія Надкевича.

Це – заслужена нагорода за невтомну працю та важливий внесок у допомогу війську.

Дякуємо за службу, роботу та підтримку, – написали у Тернопільському ОТЦК та СП.

