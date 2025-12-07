Олексій Коган – людина-джаз, найперший, з ким асоціюється українське джазове життя.

Знаменитий бас-гітарист, засновник JAZZ IN KYIV BAND, один із найвідоміших українських музичних радіоведучих, журналіст, організатор і ведучий багатьох фестивалів, арт-директор найбільшого у країні фестивалю Leopolis Jazz Fest, очільник продюсерського центру – список заслуг можна продовжувати довго.

Вперше у Тернополі у рамках ХХV Міжнародного фестивалю ДжазБез Олексій Коган проведе свою знамениту лекцію “Слухаємо Музику Разом”. Вже більше 30 років Олексій Коган займається популяризацією джазу в Україні. Його енциклопедичні знання про джаз, неабияка ерудиція в області академічної музики вже багато років служать справі розвитку джазу в Україні і за її межами.

Лекції Олексія Когана про джаз входять у програму навчання Києво-Могилянської бізнес-школи для управлінців. Він – автор понад 5 тисяч радіопрограм та 700 публікацій в Україні, Польщі, США.

12 грудня о 16:00 у креативному кластері Nа пошті слухачів чекає захоплююча розповідь про джазових кумирів і легендарні композиції, а також інтерактивне прослуховування музики.

…Ця мелодія може бути вам знайома, але ви не знаєте, хто її склав, і як це сталося. Цікаві факти з історії багатьох відомих хітів будуть супроводжувати кожен музичний фрагмент, і провокувати вас вступити в діалог…

Вхід на подію – вільний, за умови попередньої реєстрації: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOjlG_6S47Tia42ViBUhWjZwv4TnieGi5-uor488-C4pH_8A/viewform?usp=header

У цей же день колектив JAZZ IN KYIV BAND виступить на сцені Драмтеатру. Придбати квитки: https://concert.ua/uk/event/jazzbez-u-ternopoli-2025

JazzBez реалізується у співпраці з Goethe–Institut у рамках Resilience Fund 2025.

Організатори: Тернопільська міська рада, музичний центр “Бастер”, Мистецьке об’єднання “Коза”.

Більше про Олексія Когана: викладач, представник України в Європейській джазовій федерації, член Міжнародної джазової асоціації журналістів (з листопада 2002 р.), кавалер найвищої нагороди Польщі в галузі культури – ордена «Заслуги для польської культури».

З 1989 року позаштатно, а з 1992-го штатно працює на радіо. Саме завдяки йому джаз почули мільйони.

З 1991 року Олексій Коган працює на радіо «Промінь» (щоденна програма «Година меломана»). Також працював на радіостанціях «Континент», «Nostalgie», «Super Nova», «MusicRadio», «Радіо Ера», інтернет-каналах «Радіо Аристократи» (програма «Jazz Time») та «Old Fashioned Radio» (авторська програма «Плейлист Когана») та ін. Член редколегії журналу «Джаз Квадрат».

