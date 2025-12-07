У День Збройних сил України та в День святого Миколая, згідно з Указом Президента, присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» загиблому захиснику, старшому солдату Віталію Сидоруку.

Про це йдеться на офіційному інтернет-представництві президента.

Звання надано за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові, йдеться у президентському указі.

Батько Героя – Юрій Сидорук на своїй Фейсбук-сторінці написав: «Сину! Ти і тисячі таких, як ти, заслуговуєш на це звання! Знаємо, що тобі на небесах добре, принаймні, надіємося, і що ти теж зараз, в ці хвилини, радієш разом із нами.

Ти пройшов важкий, але яскравий шлях Воїна. І став для нас Героєм! Ми щиро пишаємося тим, що мали за честь бути твоїми батьками. Любимо! Молимося! Пам’ятаємо!»

Віталій Сидорук народився 25 квітня 2001 року в селі Рудки Копичинецької громади на Чортківщині.

Після закінчення школи вступив до університету за спеціальністю «Інформаційні технології». Повномасштабне вторгнення росії в Україну змінило всі плани – 29 серпня 2022 року Віталій добровільно вступив до лав ЗСУ.

Загинув 30 травня, виконуючи військовий обов’язок, поблизу села Райгородок Краматорського району на Донеччині. Назавжди 23…

