Згідно із повідомленням НЕК “Укренерго”, 7 грудня на Тернопільщині діятиме Графік погодинних відключень.

Переглянути актуальний графік та дізнатися до якої підчерги належить ваша адреса можна на офіційному сайті АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» у розділі «Графік погодинних відключень» або за посиланням: https://www.toe.com.ua/news/71

Як зазначили в обленерго, графік протягом доби може змінюватися. Тому потрібно слідкувати за оновленнями на офіційному сайті АТ.

