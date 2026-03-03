Як розповіли у Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області, протягом січня–лютого тернопільські рятувальники несли службу в Києві, допомагаючи місцевим жителям пережити один із найскладніших зимових періодів.

Через ворожі удари по енергетичній інфраструктурі столиці тисячі людей залишалися без тепла та електроживлення, і саме в ці моменти підтримка надзвичайників стала критично важливою.

Одним із таких прикладів стала допомога мешканцям багатоквартирного будинку одного з київських ОСББ. У повідомленні, яке з’явилося в чаті об’єднання наприкінці лютого, люди підсумували пережиті місяці та висловили щиру вдячність усім, хто був поруч у цей непростий час.

«Найскладніша зима за всю історію існування нашого ОСББ — позаду. Ці місяці були випробуванням для всіх: чергування, контроль навантаження, постійна координація, хвилювання за тепло й світло в оселях. Але ми вистояли. І це — спільний результат», — йдеться у зверненні мешканців.

Особливі слова подяки кияни адресували саме тернопільським рятувальникам.

«Окрема, особлива подяка хлопцям із Головного управління ДСНС України у Тернопільській області та особисто командиру Володимиру Барану. З 17 січня по 28 лютого ви забезпечували наш будинок резервним живленням. Ваша дисципліна, професіоналізм і спокій у найнапруженіші моменти дали нам впевненість і стабільність», — зазначили мешканці.

Упродовж цього періоду рятувальники забезпечували роботу генераторів, контролювали навантаження, координували дії з місцевими службами та фактично жили в режимі постійної готовності. Для людей це означало світло в оселях, тепло взимку та відчуття, що вони не залишилися сам на сам із проблемою.

«Це була справжня командна робота. Ми пройшли цю зиму разом — і стали сильнішими», — підсумували мешканці ОСББ.

“Для ДСНС такі слова — не просто подяка. Це підтвердження того, що робота рятувальників має реальний людський вимір, а взаємна підтримка між регіонами в умовах війни є однією з основ стійкості країни”, — зазначили у Службі порятунку.