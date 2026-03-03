Смерть на виробництві розслідують слідчі Тернопільського райуправління поліції.

Нещастя трапилося 2 березня близько 15:20 у Тернополі. Потерпілий разом з колегами по фрезерувальному цеху намагався перемістити великогабаритні двері. Проте вони змістилися з місць кріплення та впали на 59-річного працівника.

Медики бригади швидкої допомоги намагалися реанімувати потерпілого, але травми чоловіка виявилися несумісними із життям.

За даним фактом слідчі поліції відкрили провадження за частиною 2 статті 271 (порушення вимог законодавства про охорону праці, що спричинило загибель людини) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років.

Триває слідство, повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.