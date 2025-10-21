Вадиму Нагорнюку із села Великі Млинівці на Кременеччині було лише 28 років. Свій останній бій молодий воїн прийняв на Сумщині, де йдуть запеклі бої з ворогом. Вічна пам’ять тобі, Вадиме! Легких небесних хмаринок!

«В нашу громаду надійшла трагічна звістка про те, що 19 жовтня поблизу с. Дмитрівка в Сумській області загинув військовослужбовець, житель села Великі Млинівці, оператор безпілотних літальних апаратів, солдат НАГОРНЮК Вадим Юрійович, 1997 року народження.

Про дату, час та місце зустрічі загиблого захисника буде повідомлено додатково.

Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усім хто знав Героя Вадима! Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас», – повідомив міський голова Кременця Андрій Смаглюк.

