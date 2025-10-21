22 жовтня в області – хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман видимістю 200-500 м. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 1-6 градусів тепла, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-3 градуси, температура повітря вдень 9-14 градусів.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

У Тернополі – хмарно. Без опадів. Вночі та вранці туман видимістю 200-500 м. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 1-3 градуси тепла, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-3 градуси, температура повітря вдень 8-13 градусів.

