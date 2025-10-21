Знання, що можуть врятувати життя: на Тернопільщині діє центр підготовки до нацспротиву
На Тернопільщині обласний центр підготовки громадян до національного спротиву. Його мета – підготувати населення до дій у кризових умовах, підвищити рівень безпеки та зміцнити обороноздатність країни.
Навчання триває 48 годин, які поділені на тематичні блоки. Учасники опановують як базові теоретичні знання, так і практичні навички, необхідні під час надзвичайних ситуацій чи бойових дій. Після завершення курсу кожен слухач отримує сертифікат про проходження підготовки.
– Війна триває вже понад десять років, тож ми маємо розуміти: питання безпеки – це не лише справа військових, це спільна відповідальність кожного. У критичний момент кожен із нас повинен знати, як діяти: як допомогти собі чи ближньому, як захистити свій дім. Саме це і є нашою головною метою – навчити людей бути готовими до будь-яких викликів війни, – зазначив керівник центру Василь Назарко.
У межах програми учасників навчають:
надання домедичної допомоги;
правил поводження зі зброєю та базової стрілецької підготовки;
тактична підготовка;
орієнтування на місцевості та користування засобами зв’язку;
основ інформаційної безпеки та протидії ворожим впливам;
реагування на надзвичайні ситуації, включно із захистом населення й довкілля;
правил виживання, психологічної стійкості та дій у небезпечних умовах.
Навчання організовані так, щоб пройти курс міг кожен охочий — незалежно від віку чи професії.
Записатися можна через сторінку центру у соціальних мережах чи за номером телефону: 097 701 4017. Робоча пошта – natsprotyv.ternopil@ukr.net.
Детальну інформацію про дати та місця проведення учасникам буде повідомлено окремо.
Фото ілюстративне.