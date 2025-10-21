На Тернопільщині обласний центр підготовки громадян до національного спротиву. Його мета – підготувати населення до дій у кризових умовах, підвищити рівень безпеки та зміцнити обороноздатність країни.

Навчання триває 48 годин, які поділені на тематичні блоки. Учасники опановують як базові теоретичні знання, так і практичні навички, необхідні під час надзвичайних ситуацій чи бойових дій. Після завершення курсу кожен слухач отримує сертифікат про проходження підготовки.

– Війна триває вже понад десять років, тож ми маємо розуміти: питання безпеки – це не лише справа військових, це спільна відповідальність кожного. У критичний момент кожен із нас повинен знати, як діяти: як допомогти собі чи ближньому, як захистити свій дім. Саме це і є нашою головною метою – навчити людей бути готовими до будь-яких викликів війни, – зазначив керівник центру Василь Назарко.

У межах програми учасників навчають:

надання домедичної допомоги;

правил поводження зі зброєю та базової стрілецької підготовки;

тактична підготовка;

орієнтування на місцевості та користування засобами зв’язку;

основ інформаційної безпеки та протидії ворожим впливам;

реагування на надзвичайні ситуації, включно із захистом населення й довкілля;

правил виживання, психологічної стійкості та дій у небезпечних умовах.

Навчання організовані так, щоб пройти курс міг кожен охочий — незалежно від віку чи професії.

Записатися можна через сторінку центру у соціальних мережах чи за номером телефону: 097 701 4017. Робоча пошта – natsprotyv.ternopil@ukr.net.

Детальну інформацію про дати та місця проведення учасникам буде повідомлено окремо.

Фото ілюстративне.

