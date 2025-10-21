На залізничному вокзалі Тернополя рятувальники, медики, волонтери та представники соціального захисту зустріли групу людей похилого віку, евакуйованих із прифронтових районів Донеччини.

Серед прибулих – десятеро літніх людей, декому з яких понад дев’яносто років. Частина має інвалідність і потребує допомоги з пересуванням, тож біля вагонів для них були підготовлені ноші та візки.

Усе було продумано до дрібниць: допомога під час виходу з вагонів, підтримка у перенесенні речей, уважне слово, людяність і турбота. Потім – посадка в автобуси та дорога до геріатричних закладів області, де людям забезпечать належний догляд і піклування, зазначили у ДСНС області.

