У зв’язку з успішним проведенням тестового запуску систем централізованого теплопостачання в режимі опалювального періоду, оптимізації оплати за послуги теплопостачання, враховуючи підвищення середньодобової температури повітря, з 22 жовтня буде тимчасово призупинено опалювальний період для населення та інших споживачів.

Про це повідомили в міській раді.

Подача тепла до житлового фонду була забезпечена, враховуючи різке зниження середньодобової температури повітря та погіршення погодних умов. Це дозволило провести тестовий запуск систем централізованого теплопостачання та забезпечити комфортні умови для мешканців міста у період похолодання.

З огляду на сприятливіші погодні прогнози, подача теплоносія буде тимчасово призупинена з 22 жовтня.

Звертаємо увагу:

Подача тепла до тернопільських шкіл, дитячих садочків та медичних установ збережеться.

Відновлення подачі тепла для населення та інших споживачів буде здійснено відповідно до окремого рішення виконавчого комітету, враховуючи погодні умови, а саме зниження середньодобової температури нижче, як +8 градусів.

Про відновлення опалювального періоду буде повідомлено додатково на сайті міської ради.

