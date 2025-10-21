Сергій Зиско із села Вербовець Лановецької громади працював до війни за кордоном, але повернувся захищати рідну землю. Молодий, вродливий, мужній, тільки б жити. Та зв’язок із Сергієм обірвався ще у січні минулого року. А тепер Воїн повертається додому на щиті. Вічна пам’ять Герою!

«З глибоким сумом повідомляємо про непоправну втрату – у боях за Україну, її свободу та незалежність на Запоріжжі загинув наш земляк, Сергій Зиско із села Вербовець.

До початку війни Сергій працював за кордоном, але після повномасштабного вторгнення повернувся в Україну, щоб стати на захист рідної землі.

З січня 2024 року вважався зниклим безвісти. Та, на превеликий жаль, стало відомо, що відданий військовій присязі на вірність українському народові, 32-річний Сергій Зиско загинув на полі бою.

Схиляємо голови у скорботі. Щирі співчуття рідним та близьким. Світла пам’ять і вічна шана Герою!» – повідомили у Лановецькій громаді.

