Микола Дубовий із села Великі Вікнини Вишнівецької громади. Позитивний, мужній, відповідальний, він був людиною честі та відваги. Воював і загинув Микола на Донеччині, де кожна секунда на межі життя і смерті. І лише тепер, через півроку захисник повертається додому на щиті. Вічна пам’ять і слава Герою!

«Біль, що розриває серце… Громада втратила Героя. Сьогодні ми отримали трагічну звістку: сержант Дубовий Микола Сергійович, 19.05.1979 року народження, який з 05.05.2025 року вважався зниклим безвісти за особливих обставин, — загинув.

Після проведення судової молекулярно-генетичної експертизи було офіційно підтверджено, що це саме наш земляк, наш Захисник… Той, хто до останнього подиху залишався вірним військовій присязі, стояв за кожного з нас, за нашу свободу, за право України жити.

Герой загинув 05.05.2025 року на території Краматорського району Донецької області, у пеклі бою, де кожна секунда — на межі життя і смерті.

Загинув, виконуючи свій обов’язок, не вагаючись, не відступаючи. Загинув, щоб жили ми.

Микола був людиною честі та мужності. Побратими називали його зразком відваги, відповідальності і братерської підтримки. Ті, хто служив поруч, знали: на нього можна покластися у найважчу хвилину.

Біль втрати неможливо вимовити словами. Схиляємо голови перед нашим полеглим Захисником. Висловлюємо щирі співчуття родині, друзям, усім, хто знав Миколу Дубового. Про час та місце зустрічі Героя, що повертається на щиті, повідомимо додатково. Вічна пам’ять. Вічна слава», – повідомили у Вишнівецькій громаді.

