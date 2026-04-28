З початку року тернопільські поліцейські задокументували 17 фактів булінгу.



Булінг – це систематичне цькування, з яким діти нерідко стикаються в освітньому середовищі. Словесні образи, погрози, штовхання чи навмисне ігнорування – усе це його прояви. У зоні ризику може опинитися будь-яка дитина, наголосили в обласній поліції.



Від початку 2026 року тернопільські поліцейські склали 17 адміністративних протоколів за фактами вчинення булінгу учасниками освітнього процесу.



Правоохоронці нагадують: за вчинення булінгу передбачена адміністративна відповідальність (ст. 173-4 КУпАП) – штраф від 850 до 1700 гривень або громадські роботи. У разі повторного правопорушення протягом року або вчинення його групою осіб – штраф становить від 1700 до 3400 гривень або громадські роботи від 40 до 60 годин.



Важливо: відповідальність за таке правопорушення настає з 16 років (ст. 12 КУпАП). Якщо булінг вчиняє дитина до 16 років, відповідальність несуть її батьки або законні представники. Окремо передбачена відповідальність для керівників закладів освіти у разі неповідомлення про факти булінгу до уповноважених органів.



Неповнолітніх (14-18 років) та малолітніх (до 14 років) осіб, які вчинили булінг, ставлять на профілактичний облік у підрозділах ювенальної превенції поліції. Це відбувається після фіксації факту правопорушення, складання протоколу за ст. 173-4 КУпАП та винесення рішення суду, яке підтверджує вину.



Наразі на профілактичному обліку в поліції Тернопільщини перебуває 19 дітей за вчинення булінгу (цькування) учасника освітнього процесу.



Поліцейські закликають не замовчувати випадки булінгу та своєчасно реагувати на них. У разі виявлення фактів цькування необхідно повідомити адміністрацію закладу освіти або звернутися до поліції.



Національна дитяча «гаряча лінія» з протидії булінгу: 0 800 500 225 або 116 111.



Також повідомити про випадок булінгу в закладі освіти можна анонімно або відкрито на сайті: https://aikom.iea.gov.ua/bullying/



Надана інформація буде передана керівнику закладу освіти. Адміністрація зобов’язана відреагувати на звернення. Якщо цього не відбудеться, через 24 години буде задіяно передбачений чинним законодавством алгоритм реагування на булінг.





