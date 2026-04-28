Добрий, щирий і світлий. Ніколи не втрачав віри навіть там, де найважче… Таким пам’ятатимуть Романа Корюненка. На жаль, жорстока війна забрала життя цієї гарної людини. Вічна пам’ять і слава захиснику України.

«З невимовним болем повідомляємо, що загинув уродженець із села Винятинці, воїн Збройних Сил України – Роман Корюненко.

Роман був завжди усміхнений, добрий, щирий і світлий – він ніколи не втрачав віри навіть там, де найважче. Його любов до життя, позитив і відданість побратимам назавжди залишаться у серцях кожного, хто його знав.

Від імені виконавчого комітету Заліщицької міської ради на чолі з міським головою Іваном Дроздом висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і побратимам Романа.

Поділяємо ваш невимовний біль.

Похорон відбудеться у місті Києві, де і проживав Роман.

Вічна пам’ять і слава Герою, який віддав життя за Україну», – написали у Заліщицькій міській раді.