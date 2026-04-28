На Тернопільщині прощаються із захисником Володимиром Ягничем
На щиті до рідного дому повернувся захисник Володимир Ягнич. Вічна пам’ять і шана Захиснику України!
Сьогодні, 28 квітня 2026 року, «на щиті» до рідного дому повернувся Захисник, житель села Рожанівка – Ягнич Володимир Йосифович.
Громада з пошанівком, болем та вдячністю зустріла загиблого Героя.
«Чин похорону завтра, 29 квітня, об 11:00 у селі Рожанівка.
Герої не вмирають… Вони назавжди залишаються у наших серцях.
Вічна пам’ять і шана Захиснику України», – написали у Товстенській громаді.