На щиті до рідного дому повернувся захисник Володимир Ягнич. Вічна пам’ять і шана Захиснику України!

Сьогодні, 28 квітня 2026 року, «на щиті» до рідного дому повернувся Захисник, житель села Рожанівка – Ягнич Володимир Йосифович.

Громада з пошанівком, болем та вдячністю зустріла загиблого Героя.

«Чин похорону завтра, 29 квітня, об 11:00 у селі Рожанівка.

Герої не вмирають… Вони назавжди залишаються у наших серцях.

Вічна пам’ять і шана Захиснику України», – написали у Товстенській громаді.