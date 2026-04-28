Відповідно до Указу Президента України №346/2026, орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) нагороджено наших земляків – військовослужбовців 105-ї окремої бригади територіальної оборони:

Старшого солдата СЕРКІЗЕВИЧА Володимира Івановича

Молодшого сержанта СТОРОЖУКА Степана Богдановича

Старшого сержанта МИКУЛЯКА Петра Володимировича

Старшого сержанта АМБРОСІЙЧУКА Андрія Михайловича

Старшого солдата ДОСКОЧА Вадима Вікторовича

Молодшого сержанта БУГАЯ Володимира Богдановича.

«Це нагороди за їхню мужність, за відданість Україні, за те, що стали на її захист і віддали найдорожче – своє життя.

Низький уклін нашим Героям. Вічна пам’ять.

Щирі співчуття рідним і близьким. Ми розділяємо ваш біль. Тернопіль пам’ятає кожного», – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.