Продавчині тілесні ушкодження нанесла відвідувачка. Зловмисниця розбризкала перцевий балончик в приміщенні магазину, коли працівниця закладу намагалася завадити їй вчинити крадіжку.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернулася жителька обласного центру і повідомила, що в магазині, де вона працює, одна з відвідувачок розбризкала невідомий газ, внаслідок чого потерпіла отримала хімічні опіки обох очей.

Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що зловмисниця – уродженка Полтавщини, 1983 року народження. Продавці магазину, куди вона зайшла, запідозрили її в крадіжці, тому намагалися зупинити. Тоді й стався конфлікт.

Наразі поліцейські перевіряють фігурантку на причетність до майнових злочинів, а за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень розпочато кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 125 Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

Подобається це: Подобається Завантаження…