До співробітників поліції надійшло звернення від жительки одного з сіл Тернопільського району про вчинення щодо неї шахрайських дій.

Як з’ясували правоохоронці, 6 грудня потерпіла спілкувалася в месенджері з незнайомою особою, яка представилася художником та запропонувала послугу – намалювати портрет.

Зловмисник переконав дівчину здійснити передоплату за нібито майбутню роботу та надав номер рахунку для оплати.

Довіряючи словам шахрая, заявниця перерахувала 8 800 гривень на наданий банківський рахунок.

Після отримання коштів «виконавець» припинив будь-яке спілкування та видалив переписку, заволодівши грошима потерпілої.

За даним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Поліція встановлює особу зловмисника та його місцезнаходження.

Правоохоронці закликають громадян бути обачними під час онлайн-замовлень:

перевіряйте сторінки та відгуки продавців чи виконавців послуг;

не здійснюйте повну передоплату незнайомим особам;

користуйтеся безпечними способами оплати;

у разі підозри на шахрайство – негайно звертайтеся до поліції.

Якщо ви стали жертвою інтернет-шахраїв, не зволікайте – фіксуйте переписку, зберігайте платіжні дані та повідомляйте про подію за номером 102, інформує відділ комунікації поліції Тернопільської області.

