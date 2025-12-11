Скринінг для людей віком 40+: які обстеження можуть безкоштовно пройти жителі Тернопільщини
Уряд затвердив порядок проходження безоплатного скринінгу здоров’я для людей віком від 40 років, який запрацює у 2026 році. На програму виділили 10 мільярдів гривень.
З чого складатиметься скринінг, як взяти участь у програмі та в яких закладах можна буде пройти обстеження – розповіли у Міністерстві охорони здоров’я.
Там зазначають, що однією з головних причин встановлення інвалідності у 2025 році серед українців цьогоріч стали хвороби системи кровообігу – це кожен п’ятий випадок. Крім того, вже 1,3 млн людей у нашій країні діагностували діабет. Ризики виникнення цих захворювань підвищуються після 40 років.
“Скринінг – це простий і безпечний спосіб завчасно виявити фактори ризику неінфекційних хвороб, що можуть розвиватися непомітно й проявлятися вже у вигляді ускладнень. Саме тому людям віком від 40 років рекомендовано проходити таке обстеження навіть тоді, коли вони почуваються добре”, – кажуть у МОЗ.
Які обстеження входитимуть у скринінг?
До скринінгу входитиме:
- анкетування та оцінка індивідуальних ризиків (зокрема, серцево-судинних захворювань, ризику цукрового діабету 2 типу та стану психічного здоров’я);
- фізикальне обстеження;
- лабораторні дослідження, які показують роботу серця, судин і нирок.
Після проходження чекапу людина отримає персоналізовані рекомендації щодо способу життя та стану здоров’я. У разі потреби лікар може одразу призначити медикаменти, зокрема за програмою “Доступні ліки”.
Як взяти участь у програмі?
Стати учасником програми може кожен охочий віком від 40 років включно. Запрошення пройти скринінг надходитиме у застосунку “Дія” через 30 днів після дня народження – не важливо, виповнилося 40, 50 чи 60 років.
Після цього треба оформити “Дія.Картку”, якщо не робили цього раніше. Через 7 днів на неї надійдуть кошти – 2000 гривень. Їх можна використати тільки для проходження скринінгу в рамках програми.
Для людей, які не користуються “Дією”, інший алгоритм. Через 30 днів після дня народження треба замовити пластикову карту зі спеціальним рахунком у банках, перелік яких опублікують згодом, та звернутися до найближчого ЦНАПу. Там допоможуть подати заявку і підтвердити особу. На новостворений рахунок протягом 7 днів зарахують 2000 гривень для оплати скринінгу.
В якому медзакладі можна пройти скринінг?
Скринінг можна буде пройти у будь-якому медичному закладі, який бере участь у програмі, – державному, комунальному чи приватному.
Невдовзі Національна служба здоров’я України оприлюднить вимоги до лікарень, перелік потрібних документів, строки подачі заявки та порядок її розгляду. Після цього сформують перелік медзакладів, які проводитимуть скринінг.