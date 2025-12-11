Уряд затвердив порядок проходження безоплатного скринінгу здоров’я для людей віком від 40 років, який запрацює у 2026 році. На програму виділили 10 мільярдів гривень.

З чого складатиметься скринінг, як взяти участь у програмі та в яких закладах можна буде пройти обстеження – розповіли у Міністерстві охорони здоров’я.

Там зазначають, що однією з головних причин встановлення інвалідності у 2025 році серед українців цьогоріч стали хвороби системи кровообігу – це кожен п’ятий випадок. Крім того, вже 1,3 млн людей у нашій країні діагностували діабет. Ризики виникнення цих захворювань підвищуються після 40 років.

“Скринінг – це простий і безпечний спосіб завчасно виявити фактори ризику неінфекційних хвороб, що можуть розвиватися непомітно й проявлятися вже у вигляді ускладнень. Саме тому людям віком від 40 років рекомендовано проходити таке обстеження навіть тоді, коли вони почуваються добре”, – кажуть у МОЗ.

Які обстеження входитимуть у скринінг?

До скринінгу входитиме:

анкетування та оцінка індивідуальних ризиків (зокрема, серцево-судинних захворювань, ризику цукрового діабету 2 типу та стану психічного здоров’я);

фізикальне обстеження;

лабораторні дослідження, які показують роботу серця, судин і нирок.

Після проходження чекапу людина отримає персоналізовані рекомендації щодо способу життя та стану здоров’я. У разі потреби лікар може одразу призначити медикаменти, зокрема за програмою “Доступні ліки”.

Як взяти участь у програмі?

Стати учасником програми може кожен охочий віком від 40 років включно. Запрошення пройти скринінг надходитиме у застосунку “Дія” через 30 днів після дня народження – не важливо, виповнилося 40, 50 чи 60 років.

Після цього треба оформити “Дія.Картку”, якщо не робили цього раніше. Через 7 днів на неї надійдуть кошти – 2000 гривень. Їх можна використати тільки для проходження скринінгу в рамках програми.

Для людей, які не користуються “Дією”, інший алгоритм. Через 30 днів після дня народження треба замовити пластикову карту зі спеціальним рахунком у банках, перелік яких опублікують згодом, та звернутися до найближчого ЦНАПу. Там допоможуть подати заявку і підтвердити особу. На новостворений рахунок протягом 7 днів зарахують 2000 гривень для оплати скринінгу.

В якому медзакладі можна пройти скринінг?

Скринінг можна буде пройти у будь-якому медичному закладі, який бере участь у програмі, – державному, комунальному чи приватному.

Невдовзі Національна служба здоров’я України оприлюднить вимоги до лікарень, перелік потрібних документів, строки подачі заявки та порядок її розгляду. Після цього сформують перелік медзакладів, які проводитимуть скринінг.

Подобається це: Подобається Завантаження…